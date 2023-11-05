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"Рекрутинг замість призову": Умєров затвердив нову концепцію кадрової політики МО

Роман ПетренкоНеділя, 5 листопада 2023, 14:22
Рекрутинг замість призову: Умєров затвердив нову концепцію кадрової політики МО
фото: генштаб

Міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року, за якою головний акцент - задоволення потреб ЗСУ в людях.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

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Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО".

Деталі: За даними Міноборони, очікувані результати:

  • за умов мирного часу ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;
  • в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;
  • людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти,
  • професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
  • удосконалена електронна система військового обліку;
  • автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
  • розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
  • ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
  • вдосконалене психологічне забезпечення;
  • нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
  • належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

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Теми: Умєров РустемМіноборонимобілізаціяЗбройні сили
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