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Росіяни обстріляли Нікопольщину: вбили велосипедиста, ще декілька людей поранили

Роман ПетренкоНеділя, 5 листопада 2023, 15:11
Росіяни обстріляли Нікопольщину: вбили велосипедиста, ще декілька людей поранили
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Російські війська вдень 5 листопада обстріляли Дніпропетровську область, є загиблий та двоє поранених чоловіків.

Джерело: глава ОДА Сергій Лисак

Деталі: Спершу РФ артилерією обстріляла Мирівську громаду на Нікопольщині, поранила двох чоловіків 30 та 58 років.

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Вони з пораненнями у лікарні, стан середньої тяжкості.

Після цього РФ вдарила поруч – по Марганецькій громаді.

Загинув чоловік, яких їхав на велосипеді.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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