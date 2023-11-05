Росіяни обстріляли Нікопольщину: вбили велосипедиста, ще декілька людей поранили

Російські війська вдень 5 листопада обстріляли Дніпропетровську область, є загиблий та двоє поранених чоловіків.

Джерело: глава ОДА Сергій Лисак

Деталі: Спершу РФ артилерією обстріляла Мирівську громаду на Нікопольщині, поранила двох чоловіків 30 та 58 років.

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Вони з пораненнями у лікарні, стан середньої тяжкості.

Після цього РФ вдарила поруч – по Марганецькій громаді.

Загинув чоловік, яких їхав на велосипеді.