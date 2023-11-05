Росіяни знову обстрілюють Херсон: госпіталізовано 5 осіб
Неділя, 5 листопада 2023, 16:24
Внаслідок ворожих обстрілів Херсона у неділю поранено 5 цивільних.
Джерело: Херсонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура
Деталі: 5 листопада близько 11:00 російські військові обстріляли житлові сектори Херсона.
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З вибуховою травмою та осколковими пораненнями, госпіталізовано 61-річного чоловіка.
Після 14:00 росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі Корабельного району Херсона.
Постраждали четверо людей. Це 47-річна жінка, а також троє чоловіків, 60, 70 та 38 років. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості.
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