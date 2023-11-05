Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни знову обстрілюють Херсон: госпіталізовано 5 осіб

Катерина ТищенкоНеділя, 5 листопада 2023, 16:24
Росіяни знову обстрілюють Херсон: госпіталізовано 5 осіб
Херсон, фото: Суспільне

Внаслідок ворожих обстрілів Херсона у неділю поранено 5 цивільних.

Джерело: Херсонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура

Деталі: 5 листопада близько 11:00 російські військові обстріляли житлові сектори Херсона.

Реклама:

З вибуховою травмою та осколковими пораненнями, госпіталізовано 61-річного чоловіка.

Після 14:00 росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі Корабельного району Херсона.

Постраждали четверо людей. Це 47-річна жінка, а також троє чоловіків, 60, 70 та 38 років. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості.

ВІДЕО ДНЯ

Каретою "швидкої" їх доставили до медичного закладу.

Теми: Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
Херсон
Херсон: у лікарні померла жінка, поранена вранці через обстріли РФ
У Херсоні вибухи – росіяни гатять з лівого берега
Росіяни обстріляли Херсон: є поранені, 82-річна жінка в тяжкому стані
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині цієї ночі працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: