Росіяни знову обстрілюють Херсон: госпіталізовано 5 осіб

Внаслідок ворожих обстрілів Херсона у неділю поранено 5 цивільних.

Джерело: Херсонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура

Деталі: 5 листопада близько 11:00 російські військові обстріляли житлові сектори Херсона.

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З вибуховою травмою та осколковими пораненнями, госпіталізовано 61-річного чоловіка.

Після 14:00 росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі Корабельного району Херсона.

Постраждали четверо людей. Це 47-річна жінка, а також троє чоловіків, 60, 70 та 38 років. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості.

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Каретою "швидкої" їх доставили до медичного закладу.