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Зеленський: Якщо Росія вб’є нас усіх, то нападе на країни НАТО

Катерина ТищенкоНеділя, 5 листопада 2023, 16:51
Зеленський: Якщо Росія вб’є нас усіх, то нападе на країни НАТО
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський попереджає, що небезпечною "альтернативою" продовженню підтримки України для країн Заходу може стати напад Росії на одну з країн НАТО.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC

Пряма мова: "Якщо Росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде – вибачте, але ціна буде вищою".

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Деталі: За словами Зеленського, важливо, щоб союзники України продовжували надавати підтримку, оскільки Київ захищає спільні цінності, такі як демократія.

Зеленський також повторив свої заклики отримати від США більше систем протиповітряної оборони, зазначивши, що Україні особливо потрібні безпілотники, які можуть атакувати і збирати розвідувальну інформацію. За його словами, Україна почала виробляти деякі безпілотники, але потребує більше. Без такої допомоги українцям буде важко "зробити крок вперед", сказав президент.

Пряма мова: "Нам потрібно врятувати нашу країну. Тому один із способів – спільне виробництво засобів протиповітряної оборони.

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Але в цей час, під час нашого спільного виробництва, наше послання до світу, до Сполучених Штатів, до Європи, до Азії: дати нам деякі системи протиповітряної оборони, просто використовувати їх, просто орендувати їх, орендувати на цей період, особливо взимку. Зима – це дуже складний період".

Теми: ЗеленськийСШАНАТОРосія
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