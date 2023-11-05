Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури на Одещині, є поранені
Неділя, 5 листопада 2023, 17:38
Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури на Одещині, водночас над Криворізьким районом Дніпропетровщини знищено ворожу ракету.
Джерело: Сили оборони півдня України
Дослівно: "Серед дня з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, (ворог) спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині і керовану Х-59 – по Дніпропетровщині.
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На Одещині – пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники.
Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам.
Над Криворіжжям силами протиповітряної оборони ракету знищено. Люди не постраждали".
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Що передувало: В Одесі вдень 5 листопада було чути вибухи.