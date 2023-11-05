Зеленський запросив в Україну Трампа, щоб пояснити неможливість його "мирного плану"

Президент Володимир Зеленський запропонував експрезиденту США Дональду Трампу, який обіцяв у ролі президента завершити війну між Росією та Україною за один день, приїхати в Україну.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю NBC у програмі "Meet the Press", що вийшла в ефір у неділю, пише "Європейська правда"

Деталі: Ведуча запитала Зеленського, що б він відповів Дональду Трампу, який заявляв, що міг би завершити російсько-українську війну за 24 години, якщо переобереться президентом.

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Пряма мова Зеленського: "Що я можу сказати? Ми його також будемо раді вітати. Президент Байден вже був тут, і він, думаю, зрозумів деякі речі, які, на мою думку, можна зрозуміти, лише перебуваючи тут (в Україні – ред.)... Мені треба буде не більше 24 хвилин, щоби пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, забезпечити мир – через Путіна, якщо – завжди є "якщо" – якщо він не намагається і не готовий здавати нашу територію цій жахливій людині.

Якщо він не збирається здавати її, здавати нашу незалежність – він нічого не зможе з цим зробити. Тож ми будемо дуже раді вітати його тут".

Більше деталей: На запитання ведучої, чи Зеленський якось контактував з Дональдом Трампом після того, як він пішов з посади, Зеленський відповів заперечно.

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"І тому ми будемо раді його бачити", – додав він.

Зеленського запитали також, чи, на його думку, Трамп підтримуватиме Україну у разі переобрання. "Чесно, не знаю", – відповів він.

"Багато залежить не лише від президента, але й від думки американців, американського суспільства. Це важливо і у США, і у ЄС – позиція звичайних людей. Це про їхню підтримку. Це їхні кошти. Це залежить від них", – додав він.

Що передувало: Раніше NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з Росією.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що ніхто у ЄС та США не тисне на нього і не підштовхує до переговорів.