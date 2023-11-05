Зеленський обматюкав Путіна в ефірі NBC

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не готові віддати свою свободу "довбаному терористу" Володимиру Путіну.

Джерело: Зеленський в ефірі програмі "Meet the Press" американського телеканалу NBC news

Пряма мова: "У мене багато сили. Але, навіть якщо ми почуваємось сильними і маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо воювати все наше життя, тому що ціна велика, тому що війна забирає кращих із нас, найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок і дітей.

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Але ми не готові віддати свою свободу цьому довбаному (f---ing) терористу Путіну. Ось чому ми воюємо".