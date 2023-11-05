ЦАХАЛ заявив, що повністю оточив місто Газа й розділив анклав навпіл

Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.

Джерело: речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві, повідомляє The Times of Israel

Деталі: Хагарі заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа і розділили Сектор Гази навпіл.

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За його словами, війська на чолі з розвідувальним підрозділом бригади "Голані" "досягли берегової лінії і утримують її".

"Сьогодні існує північна Газа і південна Газа", - сказав Хагарі.

За його словами, ЦАХАЛ, як і раніше, дозволить цивільному населенню покинути північну частину Гази і поїхати на південь.

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Разом з тим, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві заявив, що ізраїльські військові "готові в будь-який момент перейти в наступ на півночі" країни, оскільки протягом останніх тижнів вони обороняються від щоденних ракетних обстрілів з боку ліванської Хезболли.

"Ми поставили собі за мету відновити значно кращу ситуацію з безпекою на кордонах, не лише в Секторі Гази", - сказав він під час оцінки в 210-й дивізії на півночі Ізраїлю.

"Ми готові в будь-який момент перейти в наступ на півночі. Ми розуміємо, що це може статися, і ми довіряємо вам, що оборона тут сильна", - додав він.