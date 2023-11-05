В Україні спостерігали "північне сяйво"

У неділю ввечері в різних регіонах України можна було спостерігати рідкісне атмосферне явище – "північне сяйво" червоного кольору.

Джерело: Суспільне, hromadske, харківський астроном Володимир Кажанов у Facebook

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Деталі: Про "північне сяйво" повідомляли на Київщині. Зокрема, Бучанська міська рада написала, що над громадою спостерігається північне сяйво "Аврора" й опублікувала фото.

Краматорська міська рада написала про явище в Донецькій області.

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Також червоне небо спостерігали на Харківщині, Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині, а також у Запорізькій та Херсонській областях.

Харківський астроном Володимир Кажанов пояснив, що небо червоного кольору спостерігають в різних областях України через геомагнітну бурю.

Дослівно Кажанов: "В ніч з 5 на 6 листопада 2023 р. в Україні і багатьох країнах Північної півкулі Землі спостерігається яскраве полярне сяйво! На даний момент актуально і для північних країн Європи.

Сталася потужна геомагнітна буря (Кр7 на 17:40 UTC), пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому".