Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні спостерігали "північне сяйво"

Катерина ТищенкоНеділя, 5 листопада 2023, 23:36
В Україні спостерігали північне сяйво
"Північне сяйво" на Київщині 5 листопада, фото: Бучанська міська рада

У неділю ввечері в різних регіонах України можна було спостерігати рідкісне атмосферне явище – "північне сяйво" червоного кольору.

Джерело: Суспільне, hromadske, харківський астроном Володимир Кажанов у Facebook

Реклама:

Деталі: Про "північне сяйво" повідомляли на Київщині. Зокрема, Бучанська міська рада написала, що над громадою спостерігається північне сяйво "Аврора" й опублікувала фото.

Краматорська міська рада написала про явище в Донецькій області.

ВІДЕО ДНЯ

Також червоне небо спостерігали на Харківщині, Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині, а також у Запорізькій та Херсонській областях.

Харківський астроном Володимир Кажанов пояснив, що небо червоного кольору спостерігають в різних областях України через геомагнітну бурю.

Дослівно Кажанов: "В ніч з 5 на 6 листопада 2023 р. в Україні і багатьох країнах Північної півкулі Землі спостерігається яскраве полярне сяйво! На даний момент актуально і для північних країн Європи.

Сталася потужна геомагнітна буря (Кр7 на 17:40 UTC), пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому".

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині цієї ночі працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: