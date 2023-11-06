Українські війська досягли успіхів на лівому березі Херсонщини – ISW
5 листопада українські війська продовжували діяти на східному (лівому) березі Херсонської області та досягли підтверджених успіхів.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Окрім цього, українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута, досягли підтверджених успіхів на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонської області 5 листопада.
Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро).
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, підтверджують, що українські сили утримують позиції в будинках у Кринках (30 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).
Російський військовий блогер стверджував, що позиційні бої тривають у Кринках і вздовж лінії Піщанівка-Пойма (10 км на схід від Херсона та 4 км від р. Дніпро).
У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту та в Мелітополі Запорізька область). Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області), а також на східному березі Херсонської області поблизу Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від Дніпра). Річка) та в Кринках (30 км на схід від м. Херсона та 2 км від р. Дніпро).
Ключові висновки ISW за 5 листопада:
- 4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській верфі в окупованому Криму, Керчі, пошкодивши військово-морське судно. Повідомляється, що 5 листопада українські війська посилили удари по тилових районах Росії на півдні України та окупованому Криму.
- Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю NBC і повторив, що війна не зайшла у глухий кут.
- Українські війська продовжували наступальні дії під Бахмутом і 5 листопада підтвердили успіхи в Запорізькій області та на східному (лівому) березі Херсонської області.
- Чеченські чиновники оголосили, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров призначив свого 15-річного сина Адама на провідну посаду в службі безпеки Чечні, хоча існує плутанина щодо точної посади Адама Кадирова.
- Як повідомлялося, суди в Республіці Дагестан звинуватили учасників антисемітських заворушень 29 жовтня в злочинах невеликої тяжкості та винесли незначні покарання.
- Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі дотику Донецької і Запорізької областей, на заході Запорізької області і на окремих ділянках просувалися вперед.
- Російський військовий блогер закликав російських "пропагандистів" посилити використання російської пропаганди проти українських військовополонених (полонених), які утримуються в Росії, щоб збільшити кількість "добровольців" у російській армії.
- Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжила пропагувати незаконну депортацію українських дітей до Росії під виглядом відпусток.