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Окупанти почали будівництво залізниці з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму – росЗМІ

Олена ІвашківПонеділок, 6 листопада 2023, 05:24
Окупанти почали будівництво залізниці з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму – росЗМІ
фото ілюстраційне Pixabay

Розпочалося будівництво залізниці, яка нібито має з'єднати Ростов-на-Дону та Крим і пройде, зокрема, територією Запорізької області.

Джерело: російське пропагандиське агентство РІА "Новості" з посиланням на так званого губернатора окупованої Запорізької області Євгенія Балицького

Пряма мова Балицького: "Другий проект, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проект вже розпочато. Якимівка нижче Мелітополя, на південний захід знаходиться, якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво.

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Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, без електричної тяги, нехай вона буде тепловозною, але ми вирішимо завдання військових. 

І, найголовніше, вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, металобрухту, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею. Тому що їздити через Кримський міст не лише далеко, а ще й сьогодні міст є об'єктом підвищеної небезпеки".

Деталі: За його словами, це дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів.

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Теми: КримРосіязалізницяЗапорізька область
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