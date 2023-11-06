На окупованих територіях у "добровольчих" підрозділах служить лише 7% місцевих – ЦНС
Понеділок, 6 листопада 2023, 05:52
На тимчасово окупованих територіях у псевдодобровольчих підрозділах служить лише 7% місцевих людей.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Так, за оцінками ворога у батальйоні "Судоплатова" та "Маргєлова", які створені колаборантами на Запоріжжі та Херсонщині відповідно, служить до 7% місцевих.
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Більшість мешканців окупованих територій проігнорували "добровольчі" батальйони.
Велика частина особового складу це мешканці Росії та найманці з Сербії.