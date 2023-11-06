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Економіка Росії може "перегрітися" через перехід на воєнні рейки – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 11:48
Економіка Росії може перегрітися через перехід на воєнні рейки – розвідка Британії
Банк Росії, фото AFP via Getty Images

Збільшення інфляції в Росії, зумовлене зростанням споживчих цін, зокрема на продукти харчування та паливо, майже напевно призведе до збільшення її витрат на фінансування війни проти України, прогнозують у британській розвідці.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії за 6 листопада, цитує "Європейська правда

Деталі: Аналітики припускають, що через зростання попиту, частково через значне збільшення оборонних витрат, а також постійний тиск на ринку праці, що зменшується, російська економіка ризикує перегрітися.

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Як йдеться в огляді, це з високою ймовірністю забезпечить збереження інфляції в РФ у 2024 році вище цільового показника у 4%, що своєю чергою, ймовірно, призведе до скорочення реальних державних видатків, особливо в таких сферах, як соціальний захист, де витрати зростають швидше, ніж інфляція.

"Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки на першочергове фінансування війни", – роблять висновки аналітики.

Розвідка називає дуже ймовірним те, що Центробанк РФ збереже високі процентні ставки до 2024 року, що з високою ймовірністю збільшить вартість кредитів для російських споживачів і, ймовірно, також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії звернуло увагу на свідчення російських військових, які вказують на проблеми з облаштуванням їхніх побутових умов на полі бою в Україні.

Перед цим британська розвідка повідомляла, що за останні три тижні під час штурму міста Авдіївка в Донецькій області російські окупаційні війська втратили близько 200 одиниць бронетехніки.

Теми: Росіявійнаекономікарозвідка
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