Зенітники 92-ї ОШБр допомогли приземлитися ворожій "пташці": момент збиття

Військові 92 ОШБр оприлюднили відео збиття російського дрона Zala.

Джерело: 92 окема штурмова бригада ім. кошового отамана Івана Сірка у соцмережах

Дослівно: "Наші славні зенітники не втомлюються чатувати небо. Ворожих "пташок" у небі, як… волошок в полі. Щодня доводиться "зривати" та радувати своїх. Чергова "Zala".

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Деталі: 92 ОШБр уточнила, що дрон знищено. Потім "долітався" інший, як додали військові.