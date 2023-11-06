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Зенітники 92-ї ОШБр допомогли приземлитися ворожій "пташці": момент збиття

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 листопада 2023, 12:26
Зенітники 92-ї ОШБр допомогли приземлитися ворожій пташці: момент збиття
скрін з відео 92 ошбр

Військові 92 ОШБр оприлюднили відео збиття російського дрона Zala. 

Джерело: 92 окема штурмова бригада ім. кошового отамана Івана Сірка у соцмережах

Дослівно: "Наші славні зенітники не втомлюються чатувати небо. Ворожих "пташок" у небі, як… волошок в полі. Щодня доводиться "зривати" та радувати своїх. Чергова "Zala".

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Деталі: 92 ОШБр уточнила, що дрон знищено. Потім "долітався" інший, як додали військові.

Теми: безпілотникивійна
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