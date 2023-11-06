Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла до рейтингу лідерів УП 100

Журі УП разом з незалежними експертами відзначили її у рейтингу УП 100. Свою нагороду спортсменка отримає в категорії "Спорт".

Світоліна стала першою тенісисткою України, яка потрапила до першої сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), де зайняла 25 місце. Вперше вона туди потрапила ще у 2013 році.

У березні 2022 року тенісистка взяла паузу та оголосила про вагітність. Після повернення до спорту у 2023 році вона відіграла 1300 позицій за три місяці, чим повернула собі статус першої ракетки України.

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Упродовж двох тижнів Світоліна виступала на Вімблдоні, де повторила найкращий результат у своїй кар'єрі, вийшовши до півфіналу. Тоді вона переграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек.

"Якби мені до початку турніру сказали, що я обіграю першу ракетку світу та вийду у півфінал, я б сказала, що вони втратили глузд", — поділилася враженнями Світоліна після чвертьфінального матчу.

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід і дізнайся!

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Генеральними партнерами заходу стали юридична компанія ADER HABER, ІНТЕРПАЙП і ВГО "ФРНГ".

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