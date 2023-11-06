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Путін піде на вибори і зможе залишатися при владі ще 6 років – ЗМІ

Олена РощінаПонеділок, 6 листопада 2023, 13:01
Путін піде на вибори і зможе залишатися при владі ще 6 років – ЗМІ
Володимир Путін, фото РІА Новости

Російський диктатор Володимир Путін вирішив брати участь у березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі в Росії щонайменше до 2030 року.

Джерело: "Reuters" із посиланням на шість джерел

Пряма мова одного з джерел: "Рішення прийнято – він буде балотуватися".

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Деталі: Інші співрозмовники "Reuters" підтвердили цю інформацію. 

Одне з джерел, обізнане з планами Кремля, повідомило, що радники Путіна готуються до його участі у виборах. 

Джерела говорили з виданням на умовах анонімності.

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Іноземне дипломатичне джерело, яке також побажало залишитися невідомим, заявило, що Путін прийняв це рішення нещодавно і що оголосять про це найближчим часом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів. У вересні Пєсков заявив, що якщо Путін вирішить балотуватися, то ніхто не зможе скласти йому конкуренцію.

Згідно з офіційними опитуваннями громадської думки, російський диктатор має рейтинг схвалення 80% виборців у Росії.

Відтак для Путіна вибори є формальністю: якщо він балотуватиметься – за підтримки держави, державних ЗМІ та майже повної відсутності інакомислення в суспільстві, він напевно переможе, зазначає "Reuters".

Путін може не мати реальних конкурентів на виборах.

Хоча багато іноземних дипломатів, шпигунів і чиновників очікують, що Путін залишиться при владі довічно, досі не було жодного конкретного підтвердження його планів балотуватися на президентських виборах у березні 2024 року.

Володимир Путін, якому Борис Єльцин передав президентську посаду в останній день 1999 року, вже перебуває на посаді президента довше, ніж будь-який інший російський правитель з часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін перебування на посаді Леоніда Брежнєва.

7 жовтня 2023 року Путіну виповнився 71 рік. Незабаром після цього Кремль відкинув повідомлення про те, що Путін нездужає, як дезінформацію, поширену Заходом.

Довідка: У 2008 році в Російській Федерації був встановлений президентський термін у 6 років, його почали застосовувати щодо президентів, обраних після ухвалення відповідних поправок: починаючи з виборів 2012 року.

Завдяки поправкам до Конституції РФ, внесеним 2020 року, Путін має право бути обраним на посаду президента ще двічі, починаючи з 2024 року.

Теми: ПутінРосіявибори
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