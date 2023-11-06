Теплий листопад поставив нові рекорди на Київщині
Понеділок, 6 листопада 2023, 13:39
У Київській області було зафіксовано нові температурні рекорди.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в соцмережах
Деталі: Зазначається, що 4 листопада 2023 року на Метеорологічній станції Баришівка зафіксовані нові рекорди:
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Середня добова температура повітря досягла +12.9°С (попередній рекорд був зафіксований у 2019 році: +12.5°С).
Маскимальна добова температура повітря сягнула позначки +16.1°С.
Попередній рекорд був зафіксований у 1996 році: +15.0°С.
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