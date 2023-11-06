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Теплий листопад поставив нові рекорди на Київщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 листопада 2023, 13:39
Теплий листопад поставив нові рекорди на Київщині
фото УП

У Київській області було зафіксовано нові температурні рекорди.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в соцмережах

Деталі: Зазначається, що 4 листопада 2023 року на Метеорологічній станції Баришівка зафіксовані нові рекорди:

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Середня добова температура повітря досягла +12.9°С (попередній рекорд був зафіксований у 2019 році: +12.5°С).

Маскимальна добова температура повітря сягнула позначки +16.1°С.

Попередній рекорд був зафіксований у 1996 році: +15.0°С.

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Теми: погодаКиївська область
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