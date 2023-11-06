За жовтень росіяни виготовили 115 високоточних ракет, всього мають 870 − розвідка
Росія упродовж жовтня виготовила 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
Джерело: ГУР з посиланням на інтерв’ю Скібіцького інтерв’ю РБК-Україна
Деталі: За словами представника розвідки, серед цих 115 ракет:
- 40 крилатих ракет Х-101;
- 30 балістичних ракет "Іскандер-М";
- 20 крилатих ракет "Калібр";
- 12 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 9 крилатих ракет Х-32;
- 4 аеробалістичні ракети "Кинджал".
Загалом, за даними розвідки, у запасах Росії є близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.
Скібіцький вважає, що росіяни вичікують збільшення навантажень на енергосистему України, щоб почати знову бити по енергетиці.
Пряма мова представника ГУР: "Таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду – росіяни вичікують падіння температури нижче нуля".