За жовтень росіяни виготовили 115 високоточних ракет, всього мають 870 − розвідка

Росія упродовж жовтня виготовила 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Джерело: ГУР з посиланням на інтерв’ю Скібіцького інтерв’ю РБК-Україна

Деталі: За словами представника розвідки, серед цих 115 ракет:

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40 крилатих ракет Х-101;

30 балістичних ракет "Іскандер-М";

20 крилатих ракет "Калібр";

12 крилатих ракет "Іскандер-К";

9 крилатих ракет Х-32;

4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Загалом, за даними розвідки, у запасах Росії є близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.



Скібіцький вважає, що росіяни вичікують збільшення навантажень на енергосистему України, щоб почати знову бити по енергетиці.

Пряма мова представника ГУР: "Таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду – росіяни вичікують падіння температури нижче нуля".

