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За жовтень росіяни виготовили 115 високоточних ракет, всього мають 870 − розвідка

Ірина БалачукПонеділок, 6 листопада 2023, 13:35
За жовтень росіяни виготовили 115 високоточних ракет, всього мають 870 − розвідка
Фото з Telegram ГУР МОУ

Росія упродовж жовтня виготовила 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Джерело: ГУР з посиланням на інтерв’ю Скібіцького інтерв’ю РБК-Україна

Деталі: За словами представника розвідки, серед цих 115 ракет:

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  • 40 крилатих ракет Х-101;
  • 30 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 20 крилатих ракет "Калібр";
  • 12 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 9 крилатих ракет Х-32;
  • 4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Загалом, за даними розвідки, у запасах Росії є близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.
 
Скібіцький вважає, що росіяни вичікують збільшення навантажень на енергосистему України, щоб почати знову бити по енергетиці.

Пряма мова представника ГУР: "Таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду – росіяни вичікують падіння температури нижче нуля". 
 

Теми: Росіязброярозвідка
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