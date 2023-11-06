За рік до виборів Трамп випереджає Байдена в п'яти з шести ключових штатів – опитування

Чинний президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента Дональда Трампа в п'яти з шести ключових для результатів голосування штатів.

Джерело: "Європейська правда", дані опитування, проведені The New York Times та Дослідницьким інститутом Сієнського коледжу

Деталі: Результати показують, що Байден програє своєму найімовірнішому супернику від республіканців Трампу з різницею 4-10 відсоткових пунктів серед зареєстрованих виборців в штатах Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсильванія.

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За даними опитування, нинішний президент Сполучених Штатів випереджає колишнього господаря Білого дому лише у Вісконсині на два відсоткові пункти.

Під час дослідження респонденти з усіма рівнями доходу під час дослідження заявили, що політика Байдена зашкодила їм особисто, тоді як політика Трампа їм допомогла.

Опитування демонструє, до якої міри розхитується коаліція різних рас та поколінь, яка у 2020 році обрала нінишнього президента.

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Згідно з дослідженням, дві третини електорату вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Переважна більшість респондентів -71% – вважає, що він "занадто старий", щоб бути ефективним президентом.

Виборців також непокоїть похилий вік Байдена – 81 рік, адже 62% заявили, що Байдену не вистачає "гостроти розуму", щоб бути ефективним. На противагу цьому лише 39% електорату загалом вважають занадто старим Трампа, якому 77 років.

З різницею 59% проти 37% респонденти заявили, що більше довіряють Трампу, ніж Байдену в питаннях економіки, що є найбільшим розривом у будь-якому питанні.

Перевагу Трампу в економічних питаннях віддали як чоловіки, так і жінки, з вищою освітою та без неї, серед усіх вікових категорій та рівня доходів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Байден у рейтингу політичних симпатій на один відсотковий пункт випереджає Трампа за рік до виборів голови держави.

Перед цим у США більшість опитаних виборців вважають нинішнього президента Джо Байдена застарим для переобрання на другий термін.

Нагадаємо, проведене у липні опитування Pew Research Center показало, що майже половина американців надали б перевагу президенту віком до 60 років.

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