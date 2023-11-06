Російські військові вдень обстріляли підприємство у селі Зеленівка в Херсонській області, внаслідок чого дістали поранення троє людей.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура, Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Деталі: За даними прокуратури, близько 12:19 російські військові з артилерії обстріляли селище у Херсонському районі.

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Херсонська ОВА уточнює, що ворог атакував підприємство в селі Зеленівка. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

Росіяни обстріляли підприємство на Херсонщині: троє поранених pic.twitter.com/QFW963isVn — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 6, 2023

Очільник МВА Роман Мрочко повідомляє, що поранені троє чоловіків. У 44-річного чоловіка – вибухова травма, часткова ампутація лівої гомілки. Стан 75-річного пораненого уточнюється. Попередньо, у нього мінно-вибухова травма. Обоє чоловіків ушпиталені.

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За його словами, ще один постраждалий – чоловік 55-ти років – внаслідок обстрілу отримав опік спини. Йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації відмовився.