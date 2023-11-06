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Єрмак заперечив, що Україна "дуже корумпована": такі виклики є в усьому світі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 15:40
Єрмак заперечив, що Україна дуже корумпована: такі виклики є в усьому світі
Андрій Єрмак, фото: Getty Images

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак висловив подив з приводу заяв експрезидента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера про "корумповану Україну", наголосивши, що такі виклики існують по всьому світу, а наша країна навіть в умовах війни проводить реформи.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю Politico, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна "дуже корумпована". Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів".

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Деталі: За словами Єрмака, він не пригадує, щоби Юнкер приїздив в Україну протягом останніх кількох років. "Тож трохи дивно чути від нього такі слова", - наголосив він.

Що було раніше:

  • На початку жовтня Юнкер заявив, що європейські партнери не мали би давати українцям "неправдивих обіцянок" щодо швидкого вступу до ЄС, та що країна поки не готова до членства, зокрема, через "корупцію на всіх рівнях суспільства". Юнкер водночас зазначив, що європейська перспектива для Молдови та України повинна бути збережена, але "не повинна бути пов'язана з надією на те, що цього можна досягти за одну ніч, просто натиснувши на кнопку".
  • Цієї суботи до Києва приїздила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 8 листопада очікують публікацію звіту Єврокомісії щодо розширення з оцінкою прогресу України у виконанні її "кандидатських" рекомендацій, що стане основою для рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС. 
  • Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила впевненість, що оцінка прогресу України буде позитивною.

Читайте такожРозблокувати Україну. Як у ЄС змінюють вимоги для вступу держав-кандидатів

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Теми: корупціяУкраїнаАндрій Єрмак
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