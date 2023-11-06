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Польські перевізники почали блокаду українського кордону: на 3-х ділянках рух ускладнений

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 16:02
Польські перевізники почали блокаду українського кордону: на 3-х ділянках рух ускладнений
Фото: Michał Wawer/Twitter

Десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною в Гребенному, Дорогуську та Корчовій. Ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF 24

Деталі: Учасники блокади вимагають запровадження комерційних дозволів для українських перевізників та скорочення їхньої кількості до рівня, що існував до російського вторгнення в Україну.

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Фото: Rafał Mekler/Twitter

Водіїв легкових автомобілів, автобусів та транспортних засобів, які перевозять живих тварин, а також гуманітарну та військову допомогу, обіцяють пропускати.

 
Фото: Rafał Mekler/Twitter

У Держприкордонслужбі України вже попередили, що рух вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне" ускладнений. Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

"Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо", – йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему.

Ще одна вимога -  посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.

Київ планує обговорювати це питання не лише з владою Польщі, а й з Єврокомісією.

Детальне пояснення про те, чому польські далекобійники хочуть заблокувати український кордон, читайте у статті "ЄП".

Теми: ПольщаУкраїнакордон
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