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У Росії пропонують створити "міністерство щастя"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 листопада 2023, 17:22
У Росії пропонують створити міністерство щастя
Матвієнко, Ріа новості

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко запропонувала створити в країні "міністерство щастя" та ухвалити закон про "загальне щастя".

Джерело: The Insider

Пряма мова: "Негайно, закон про загальне щастя! Ви знаєте, я мрію і навіть пропонувала - давайте ми створимо в Росії міністерство щастя. Те відомство, через яке будуть проходити всі рішення, всі закони на предмет того: а чи робить цей новий закон або нова постанова уряду людей щасливішими?

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Поки що група підтримки в мене маленька, приєднуйтесь. Я думаю, що прийде час, коли ми створимо в Росії міністерство щастя".

Деталі: Як повідомляє The Insider, у 2019 році Матвієнко розповідала, що ідею "міністерства щастя" побачила під час поїздки в ОАЕ.

Довідково: Матвієнко – керівник "верхньої" палати російського парламенту, це одна з найвищих державних посад.

ВІДЕО ДНЯ

Після початку повномасштабного вторгнення стало відомо, що у неї є вілла неподалік Венеції. Ще однією віллою володіє її син, який живе в Італії. У віці 36 років син мав величезні статки, які станом на 2009 рік вже оцінювалися в 1 мільярд доларів. Статки самої ж чиновниці, за інформацією ЗМІ, перевищують 1 мільярд російських рублів.

Матвієнко називають "іконою корупції".

Теми: Росіяпропаганда
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