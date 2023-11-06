У Росії пропонують створити "міністерство щастя"

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко запропонувала створити в країні "міністерство щастя" та ухвалити закон про "загальне щастя".

Джерело: The Insider

Пряма мова: "Негайно, закон про загальне щастя! Ви знаєте, я мрію і навіть пропонувала - давайте ми створимо в Росії міністерство щастя. Те відомство, через яке будуть проходити всі рішення, всі закони на предмет того: а чи робить цей новий закон або нова постанова уряду людей щасливішими?

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Поки що група підтримки в мене маленька, приєднуйтесь. Я думаю, що прийде час, коли ми створимо в Росії міністерство щастя".

Деталі: Як повідомляє The Insider, у 2019 році Матвієнко розповідала, що ідею "міністерства щастя" побачила під час поїздки в ОАЕ.

Довідково: Матвієнко – керівник "верхньої" палати російського парламенту, це одна з найвищих державних посад.

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