ЗМІ: Джерела у ЄС кажуть, що не починали обговорювати з Києвом можливість переговорів з РФ

Дипломатичні джерела у ЄС назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС нібито почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів із РФ.

Джерело: "Європейська правда", про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" сказав європейський дипломат у Брюсселі, що обіймає високу посаду.

Деталі: "Якби це було правдою, я про це знав би", – сказав він.

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Відповідаючи на запитання агентства про можливий перегляд видів зброї, яку ЄС постачає Україні, з огляду на останню оцінку ситуації на полі бою, яку у своїй статті дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, співрозмовник журналістів зазначив, що "допомога вже в дорозі".

Раніше NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з Росією.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що ніхто у ЄС та США не тисне на нього і не підштовхує до переговорів.

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