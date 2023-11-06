Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Джерела у ЄС кажуть, що не починали обговорювати з Києвом можливість переговорів з РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 17:28

Дипломатичні джерела у ЄС назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС нібито почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів із РФ.

Джерело: "Європейська правда", про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" сказав європейський дипломат у Брюсселі, що обіймає високу посаду.

Деталі: "Якби це було правдою, я про це знав би", – сказав він.

Реклама:

Відповідаючи на запитання агентства про можливий перегляд видів зброї, яку ЄС постачає Україні, з огляду на останню оцінку ситуації на полі бою, яку у своїй статті дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, співрозмовник журналістів зазначив, що "допомога вже в дорозі".

Раніше NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з Росією.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що ніхто у ЄС та США не тисне на нього і не підштовхує до переговорів. 

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Литви застеріг від пастки перемир'я з Кремлем, заявивши, що поступки Росії зараз підірвуть надії на мирне майбутнє для Європи. 

Теми: ЄСРосіяпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
ЄС
Урсула фон дер Ляєн: Мета ЄС – справедливий мир в Україні, а не ще один заморожений конфлікт
Націоналісти в уряді Словаччини критикують Фіцо за нібито підтримку України на саміті ЄС
Зеленський: Наша політика наближає нас до того, що український прапор буде у Брюсселі
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: