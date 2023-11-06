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Ворог поцілив у житловий будинок у Томиній Балці на Херсонщині: поранено чоловіка

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 листопада 2023, 18:02
Ворог поцілив у житловий будинок у Томиній Балці на Херсонщині: поранено чоловіка
скриншот мапи Deep State

Росіяни обстріляли село Томина Балка Херсонської області, влучили по житловому будинку, в результаті чого дістав поранення чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Деталі: Повідомляється, що російська армія вдарила по житловому будинку у Томиній Балці Білозерської громади.

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Внаслідок обстрілу постраждав чоловік. За даними ОВА, у нього – вибухова травма та уламкове поранення ноги.

Зараз потерпілий знаходиться у лікарні.

Теми: Херсонська областьвійна
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