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Сотня компаній з Британії зізнались, що порушували санкції проти РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 18:46

Щонайменше 127 компаній у Великій Британії добровільно визнали порушення санкцій проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: "Європейська правда"; газета Financial Times з посиланням на відповідь британського Міністерства фінансів на запит юридичної фірми Pinsent Masons

Деталі: Інформація про 127 британських компаній, згідно із відповіддю на запит, була актуальна станом на 17 травня цього року. Компанії можуть добровільно повідомляти про порушення, аби зменшити розмір штрафів, зазначає FT.

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Партнерка практики фінансових злочинів Pinsent Masons Стейсі Кін вважає, що значний обсяг санкцій проти Росії став випробуванням для британського бізнесу через значну інтегрованість Москви у світову економіку.

"Російські фізичні та юридичні особи мали такий вплив за межами Росії, що, можливо, якщо подивитись на іранський або сирійський режими, то можна побачити, що там просто не було таких взаємозв'язків між економіками цих країн", – додала вона.

На думку Кін, британський бізнес повинен розглянути можливість визнання порушень санкцій проти Росії, аби уникнути тяжчих покарань – аж до кримінального провадження. Менш суворі заходи передбачають попередження або штраф без верхньої межі.

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За моніторинг порушень відповідає Управління виконання фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії (OFSI). Джерело у відомстві каже FT, що там "не намагаються надмірно карати за ненавмисні помилки".

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб, а також запровадила мораторій на діяльність британських компаній з понад двома десятками банків і понад 100 олігархів РФ.

Минулого місяця прокуратура Нідерландів покарала чотири нідерландські компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 рік за допомогу РФ в будівництві Керченського мосту до Криму.

Теми: Велика БританіяРосіясанкції
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