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Під Києвом у себе вдома від вибуху гранати загинув помічник Залужного – джерела

"Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 20:00
Під Києвом у себе вдома від вибуху гранати загинув помічник Залужного – джерела
ілюстративне фото

В результаті необережного поводження з гранатою у селі Чайки на Київщині загинув військовий, за даними джерел УП, це - помічник головнокомандувача Валерія Залужного Геннадій Частяков.

Джерело: речниця МВС Мар’яна Рева в коментарі УП, джерела "Української правди" в правоохоронних органах

Пряма мова: "В селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39 річний військовий.  Його 13 річний син тяжко поранений, його шпиталізували.

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Працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали".

Деталі: За словами джерел УП, загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.

При огляді квартири, за даними співрозмовника УП, поліція виявила ще п'ять цілих гранат.

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Теми: надзвичайна подіяКиївська область
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