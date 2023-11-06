Залужний підтвердив загибель свого помічника

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 6 листопада підтвердив загибель свого помічника Геннадія Частякова за трагічних обставин.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова: "Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто.

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Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.

В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…"

Деталі: Залужний зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для нього надійним плечем і повністю присвятив своє життя ЗСУ та боротьбі з російською агресією.

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За словами головнокомандувача, причини та обставини загибелі будуть встановлені в ході досудового розслідування.