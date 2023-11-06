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Зеленський: Не треба вкидів, зараз вибори не на часі  

Олександр ШумілінПонеділок, 6 листопада 2023, 20:54
Зеленський: Не треба вкидів, зараз вибори не на часі  
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз не час готуватися до виборів, а слід сконцентруватися на боротьбі проти окупантів.  

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Усі ми розуміємо, що зараз воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально якось так легковажно та граючись, вкидати в суспільство тематику виборів.

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Я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які об’єктивно є перед нашою державою зараз. Це стосується і цивільних органів влади і військових елементів держави і урядовців з Верховною Радою України і СБУ та інших правоохоронних органів".

"Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку у тій чи іншій політичні суперечці й далі працювати у єдності. То в державі є структури здатні ставити крапки і давати суспільству усі необхідні відповіді, щоб не залишилося простору для конфліктів та чужої гри проти України".   

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Володимир Зеленський зважує всі "за" і "проти" проведення президентських виборів навесні 2024 року.

Теми: Зеленськийвибори
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