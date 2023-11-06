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Окупанти обстріляли дорогу біля Красногорівки на Донеччині, загинув водій

Тетяна ОлійникПонеділок, 6 листопада 2023, 21:29
Окупанти обстріляли дорогу біля Красногорівки на Донеччині, загинув водій
Фото - Суспільне.Донбас

Армія РФ увечері 6 листопада обстріляла дорогу біля Красногорівки Донецької області, загинув водій автівки.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "6 листопада о 17:00 російські війська зі ствольної артилерії обстріляли автодорогу, яка розташована поблизу міста Красногорівка. Внаслідок атаки за кермом легкового автомобіля загинув 32-річний водій".

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Деталі: Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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