Окупанти обстріляли дорогу біля Красногорівки на Донеччині, загинув водій
Понеділок, 6 листопада 2023, 21:29
Армія РФ увечері 6 листопада обстріляла дорогу біля Красногорівки Донецької області, загинув водій автівки.
Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Суспільному"
Пряма мова: "6 листопада о 17:00 російські війська зі ствольної артилерії обстріляли автодорогу, яка розташована поблизу міста Красногорівка. Внаслідок атаки за кермом легкового автомобіля загинув 32-річний водій".
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Деталі: Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).