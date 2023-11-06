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Боррель визнав, що війна Ізраїлю й ХАМАС вже впливає на підтримку України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 23:44
Боррель визнав, що війна Ізраїлю й ХАМАС вже впливає на підтримку України
Жозеп Боррель. Фото - Getty Images

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель визнав, що війна Ізраїілю і ХАМАС вже впливає на міжнародну підтримку України. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на звернення Борреля на конференції послів ЄС 2023 року

Деталі: Боррель визнав, що хоча ці два конфлікти – дуже відрізняються, ескалація на Близькому Сході вже впливає на політику союзників щодо України та загалом міжнародну підтримку.

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"Під час моєї останньої поїздки до Вашингтона (з президенткою Єврокомсії і головою Євроради – Ред.) я мав нагоду напряму висловити свої побоювання президенту Байдену і моєму колезі Ентоні Блінкену про те, що міжнародна підтримка України може почати розмиватися у світлі того, що бачать як "практику подвійних стандартів". Це реальна проблема, і усі ви маєте докластися до протидії цьому", – зазначив Боррель. 

Він зазначив, що багато країн так званого Глобального півдня і досі вважають російсько-українську війну регіональною, а не глобальною проблемою, що турбує передусім Захід і яку Захід має "швидко вирішити, тому що їм несила терпіти наслідки цієї війни". 

"І ці країни скористаються кризою на Близькому Сході, щоби підкреслювати те, що вони бачать як суперечності у нашій позиції, чи як суперечність між самими європейцями, що проявилося під час останнього голосування за резолюцію у Генасамблеї ООН", – додав Жозеп Боррель.

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Боррель наголосив, що підтримка України і єдність у цьому питанні має залишатися пріоритетом, тому що результат війни ще не визначений, а поразка України стала би поразкою і західних союзників.

На початку промови головний дипломат ЄС висловив думку, що наступні місяці стануть визначальними для майбутнього світу

Теми: ЄСІзраїльХАМАСдопомога Україні
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