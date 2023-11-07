Ув’язнений Гіркін написав листа про ситуацію на фронті

Терорист і колишній російський офіцер Ігор Гіркін вважає, що російські війська будуть "менш здатними до наступальних операцій, ніж зараз" до весни 2024 року.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: дружина Гіркіна Мирослава Регінська оприлюднила рукописний лист чоловіка від 26 жовтня, в якому він підсумував прифронтову ситуацію в Україні за жовтень місяць.

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Він заявив, що ситуація для російських сил "поступово погіршується" і що російські сили демонструють "зростаючу слабкість (порівняно з можливостями України - ISW), незважаючи на "загалом успішне відбиття" Росією українського наступу влітку та восени 2023 року.

Гіркін стверджував, що російські війська не тільки не змогли розпочати широкі наступальні операції на початку осіннього сезону, але й не змогли завершити навіть обмежені наступальні операції для досягнення оперативно важливих цілей, а саме в районі Куп’янська, Лиману та Авдіївки.

Він додав, що тактичні просування навколо Авдіївки призвели до значних втрат росіян у живій силі.

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Гіркін припустив, що зусилля Росії з відбиття українських локалізованих атак на лінії фронту та одночасні осінньо-зимові наступальні операції, ймовірно, погіршать наступальний і оборонний потенціал Росії до весни 2024 року.

Він додав, що російським військам доведеться витратити решту осінньо-зимової кампанії на оборону, щоб спробувати усунути виникаючі оперативні кризи, такі як українська присутність на східному (лівому) березі Херсонської області. Гіркін стверджував, що російські війська й надалі залишаться "нездатними до будь-яких широких наступальних дій", навіть якщо українські війська не зможуть "вибити" російські передові підрозділи, не зуміють досягти прориву в осінньо-зимовий сезон і будуть виснажені.

Гіркін, однак, додав, що такий "позиційний сценарій" не гарантований і що він побоюється, що українські сили можуть успішно зламати російські сили, які вже виснажені місяцями боїв.

Припущення Гіркіна про те, що поточні російські наступальні операції шкодять перспективам майбутніх російських операцій, є примітним, оскільки російські сили все ще повинні відбивати українські наступальні операції, намагаючись ініціювати власні наступальні дії. Час нинішніх російських наступів навколо Авдіївки також був дещо дивним і неоптимальним, оскільки дощова та сльотава погода передбачувано заважала російським операціям.

Гіркін натякнув, що додаткова військова допомога Заходу Україні та відсутність мобілізації в Росії могли б дозволити Україні припинити позиційну війну та провести успішні наступальні операції у 2024 році. Гіркін заявив, що українські сили продовжують використовувати надані Заходом війська для ураження російського тилу та навіть знищити аеродром Бердянськ в окупованій Запорізькій області на тлі наступу Росії в Авдіївці.

Гіркін натякнув, що українські сили продовжуватимуть спустошувати російський тил протягом зими, оскільки російські війська продовжуватимуть наполягати на обмежених наступальних операціях.

Він також заявив, що як тільки Україна отримає винищувачі F-16 західного виробництва, українські сили зможуть мати локальні переваги протягом короткого часу на будь-якій ділянці лінії фронту.

Гіркін додав, що Україна може бути "серйозно посилена у військово-технічному плані" західною військовою технікою. Також стверджував, що Україна зараз має перевагу в живій силі над російськими силами через відсутність мобілізації в Росії і що Кремль навряд чи скличе мобілізацію раніше весни 2024 року через майбутні президентські вибори.

Він зазначив, що Міноборони Росії навряд чи буде набирати "сотні тисяч" нових контрактників, оскільки Росія вичерпала потенціал набору нових контрактників і добровольців.