Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США мають чотири цілі на Близькому Сході – Пентагон

Олена ІвашківВівторок, 7 листопада 2023, 05:48
США мають чотири цілі на Близькому Сході – Пентагон
БУДІВЛЯ ПЕНТАҐОНУ В США. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство оборони США має чотири напрями зусиль на Близькому Сході.

Джерело: прес-секретар Пентагону Пет Райдер, Пентагон

Деталі: За його словами, це:

Реклама:
  • Захист американських військ і громадян у регіоні.
  • Потік критично важливої допомоги в галузі безпеки Ізраїлю під час його захисту від терористичних атак ХАМАСу.
  • Координація з ізраїльтянами, щоб допомогти звільнити заручників, включаючи американських громадян.
  • Зміцнення позиції сили в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб’єкти від ескалації кризи за межі Сектора Гази.

Посилена позиція сил включає розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які зараз знаходяться в районі Центрального командування США, разом із підводним човном класу Ohio.

За словами Райдера, протягом останніх кількох тижнів іранські проксі-групи атакували авіабази Аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії.

За його словами, атаки безпілотників і ракет призвели до кількох десятків поранень, у тому числі незначних травм і черепно-мозкових травм.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі з поранених не відразу повідомили про свій стан, сказав він.

Теми: СШАБлизький Схід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
США
США заперечують, що говорили Ірану про намагання припинити вогонь у Газі
Байден і Нетаньяху домовилися про збільшення гуманітарної допомоги Сектору Гази
WSJ: США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн 
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: