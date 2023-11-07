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ЗСУ продовжують штурмувати південніше Бахмута − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 7 листопада 2023, 07:33
ЗСУ продовжують штурмувати південніше Бахмута − Генштаб
Українські воїни. Фото з Facebook ЗСУ

Російські окупанти продовжують атаки на низці напрямків на сході України, завдають ударів по позиціях українських військ і мирних населених пунктах, водночас ЗСУ стримують окупантів, продовжують просуватися поблизу Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 листопада у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

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Деталі: Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Берислав, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ВІДЕО ДНЯ

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де українські захисники відбили близько 20 атак противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут українські захисники відбили понад 10 атак.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 − по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131" та розвідувальний БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Теми: Донецька областьЗапорізька областьвійнаГенштаб
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