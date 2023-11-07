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Пошкоджено храм і 7 будинків, є поранений: росіяни били по Нікопольському району

Олена РощінаВівторок, 7 листопада 2023, 08:19
Пошкоджено храм і 7 будинків, є поранений: росіяни били по Нікопольському району
Руйнування в Нікопольському районі, фото Дніпропетровської ОВА

З вечора понеділка 6 листопада російські війська тричі вдарили по Нікопольському району з важкої артилерії, внаслідок чого є поранений та руйнування. 

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

Пряма мова: "Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. 

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У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. 

Пошкоджений храм. Понівечені 7 приватних будинків, господарська споруда, 2 авто. А ще – лінія електропередач та газогони". 

Деталі: Під удар потрапили і Марганецька та Червоногригорівська громади. Там ніхто не постраждав.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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