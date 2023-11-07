Героя України Гордійчука перевели з ліцею Богуна у Нацуніверситет оборони

Героя України, ексочільника Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігоря Гордійчука перевели на посаду заступника начальника Національного університету оборони України.

Джерело: Гордійчук у Facebook

Пряма мова Гордійчука: "Зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим. Мав можливість поговорити з ним наодинці. Переходжу на підвищення – на посаду заступника начальника Національного університету оборони України імені Черняховського".

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Деталі: Він додав, що також повідомив міністру оборони про виклики у сфері освіти та про те, де потрібна його увага. За словами Гордійчука, Умєров підтримав його бачення.

Для довідки: З 26 квітня 2016 року генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук очолював Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. 3 жовтня був звільнений з цієї посади.

В соцмережі відреагували на таке рішення, назвавши звільнення "зрадою" і "неповагою".

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Гордійчук відомий тим, що у серпні 2014-го, обіймаючи посаду командира спецназу, 12 днів разом зі своїми розвідниками тримав оборону Савур-Могили на Донеччині, відбиваючи нещадні атаки росіян.

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