Омбудсмен звернувся до поліції та СБУ після заяви Фаріон щодо ЗСУ
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів після висловлювання мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон про російськомовних захисників з бригад "Азов" та 3-ї ОШБр.
Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у соцмережах, Фаріон у соцмережах, екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін
Пряма мова Лубінця: "У медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин.
…Небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України.
…Особисто звернувся до відповідних органів державної влади – Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування".
Деталі: Лубінець наголосив, що Україну захищають чоловіки і жінки з різних груп суспільства, національних спільнот, віросповідання та переконань, місця проживання тощо.
Омбудсмен підкреслив, що порушення рівноправності громадян карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.
Пряма мова Лубінця: "Наполегливо закликаю усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа — відповідально ставитися до інформації, яку поширюють".
Більше деталей: Водночас Лубінець не уточнив, про заяви якої саме публічної особи йдеться.
Передісторія:
- Напередодні Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" їх українцями. ЇЇ висловлювання викликали хвилю обурення в суспільстві.
- "Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм", – сказала Фаріон.
- Крім того, пізніше Фаріон опублікувала допис у своїх соцмережах, в якому заявила, що "воювати за Україну – це не заслуга, а обов'язок", а також назвала російськомовних захисників "москворотими".
- "Говорити в українському війську московською мовою - це постійно створювати небезпеку для побратимів, які цілком слушно кожного москворотого мають сприймати за ворога. Бо для пуйла (Путіна - ред.) українська мова небезпечніша за українську зброю.
- … Виправдувати москворотих у війську – віддаляти нашу перемогу або ще гірше – воювати за єврорашу", - написала Фаріон.
- Екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів Фаріон: "Ніхто тобі не давав права відкривати рота в бік бійців Азова, Третьої штурмової або будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах*й!".
- Жорін також закликав правоохоронні органи звернути увагу на заяву Фаріон.