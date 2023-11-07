Омбудсмен звернувся до поліції та СБУ після заяви Фаріон щодо ЗСУ

Скрін з інтерв'ю Фаріон, Рандеву з Яніною Соколовою

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів після висловлювання мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон про російськомовних захисників з бригад "Азов" та 3-ї ОШБр.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у соцмережах, Фаріон у соцмережах, екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін

Пряма мова Лубінця: "У медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин.

Реклама:

…Небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України.

…Особисто звернувся до відповідних органів державної влади – Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування".

Деталі: Лубінець наголосив, що Україну захищають чоловіки і жінки з різних груп суспільства, національних спільнот, віросповідання та переконань, місця проживання тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Омбудсмен підкреслив, що порушення рівноправності громадян карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

Пряма мова Лубінця: "Наполегливо закликаю усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа — відповідально ставитися до інформації, яку поширюють".

Більше деталей: Водночас Лубінець не уточнив, про заяви якої саме публічної особи йдеться.

Передісторія: