ЗСУ знищили російський "Сонцепьок" і дві гаубиці "Мста-С"

Оборонці України знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С", заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Деталі: Командувач також повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1 322 вогневих завдання.



Пряма мова Тарнавського: "Загальні втрати ворога склали 583 особи. Знищено 31 одиницю військової техніки. Зокрема, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 11 БпЛА, 6 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки".

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