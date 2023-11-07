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ЗСУ знищили російський "Сонцепьок" і дві гаубиці "Мста-С"

Ірина БалачукВівторок, 7 листопада 2023, 10:45
ЗСУ знищили російський Сонцепьок і дві гаубиці Мста-С
Фото ілюстративне з Telegram Сил оброни півдня України

Оборонці України знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С", заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Деталі: Командувач також повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1 322 вогневих завдання.

Пряма мова Тарнавського: "Загальні втрати ворога склали 583 особи. Знищено 31 одиницю військової техніки. Зокрема, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 11 БпЛА, 6 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки".

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Теми: УкраїнавійнаРосія
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