Перших 101 українця евакуюють з Сектору Гази 7 листопада − посол

101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази 7 листопада, інших планують випустити 8 листопада, повідомив посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук.

Джерело: посол у коментарі Укрінформу

Пряма мова Корнійчука: "Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази − 101 особа із 367, які ми запросили. Це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови".

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Деталі: За його словами, евакуація має розпочатися 7 листопада − співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.

"Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх", − підсумував Корнійчук.

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