Перших 101 українця евакуюють з Сектору Гази 7 листопада − посол
Вівторок, 7 листопада 2023, 11:16
101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази 7 листопада, інших планують випустити 8 листопада, повідомив посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук.
Джерело: посол у коментарі Укрінформу
Пряма мова Корнійчука: "Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази − 101 особа із 367, які ми запросили. Це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови".
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Деталі: За його словами, евакуація має розпочатися 7 листопада − співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.
"Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх", − підсумував Корнійчук.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 1 листопада із Сектора Гази розпочалася евакуація іноземних громадян через пропускний пункт "Рафах" між Газою і Єгиптом.