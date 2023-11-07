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Під Києвом водій наїхав на прикордонницю, яка несла службу на блокпосту

Альона Мазуренко Вівторок, 7 листопада 2023, 11:33
Під Києвом водій наїхав на прикордонницю, яка несла службу на блокпосту

6 листопада водій "Рено" скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході. Жінку госпіталізували у лікарню.

Джереловідділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "Як попередньо з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рено", рухався по проспекту Броварському зі сторони м.Бровари у напрямку м.Києва.

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При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході".

Деталі: Подія сталась о 21:25 годині 6 листопада у Деснянському районі столиці.

Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у лікарню.

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Слідчі кваліфікували подію за ч.1 ст.286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.

Теми: ДТПКиїв
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