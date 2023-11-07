У російському Таганрозі чули вибух у районі аеропорту

Повідомляють, що вибух у Таганрозі - це приліт по аеродрому, фото з Телеграм-каналу Таганрог. Події

Уранці 7 листопада в місті Таганрог у Ростовській області Російської Федерації прогримів вибух, губернатор Василь Голубєв спростував, що працювала протиповітряна оборона.

Джерело: "Медуза" і "Астра" з посиланням на місцеві Telegram-канали – Таганрог. Происшествия, Мой Таганрог; губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв

Деталі: Один із жителів міста повідомив, що близько 9 ранку за Москвою (8 ранку за Києвом - УП) у Таганрозі в районі аеропорту стався вибух.

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На фото нібито з місця подій видно дим.

Таганрог. Происшествия

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" писав, що в місті працювала система ППО.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що системи ППО в Таганрозі не працювали. Він зазначив, що ЗС РФ "постійно виконують завдання з вогневого ураження підрозділів ЗСУ – відповідно до плану проведення СВО".

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У Міноборони Росії інформацію про вибухи в Таганрозі не коментували.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав: "З Таганрогу передають, що на аеродромі після вибуху палають гвинтокрили". Але своїх джерел він не уточнив.