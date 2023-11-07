Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

Президент Володимир Зеленський на селекторі отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.

Джерело: глава держави в Telegram

Пряма мова: "Провів щоденний селектор.

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Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими".

Деталі: Зеленський додав, що заслухав зведення з фронту, зокрема щодо бойових дій на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.

Також присутні заслухали дані розвідок щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки України відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи.