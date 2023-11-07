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В Україну йдуть дощі і похолодання

Ірина БалачукВівторок, 7 листопада 2023, 14:03
В Україну йдуть дощі і похолодання
Фото ілюстративне з pixabay.com

8 листопада в Україні пройдуть помірні дощі, в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях очікується зливи.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook

Дослівно синоптики: "8 листопада хмарно. Вночі в західних областях, вдень в Україні помірні, в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі".

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Деталі: Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на сході країни до 14°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 13-18°, в Криму до 21°.

Вітер переважно південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних та південно-східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

На Київщині у середу вночі без опадів, вдень дощ. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, у Києві вночі 5-7°, вдень 8-10°.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Теми: погода
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