В Україну йдуть дощі і похолодання

8 листопада в Україні пройдуть помірні дощі, в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях очікується зливи.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook

Дослівно синоптики: "8 листопада хмарно. Вночі в західних областях, вдень в Україні помірні, в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі".

Реклама:

Деталі: Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на сході країни до 14°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 13-18°, в Криму до 21°.

Вітер переважно південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних та південно-східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

На Київщині у середу вночі без опадів, вдень дощ. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, у Києві вночі 5-7°, вдень 8-10°.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.