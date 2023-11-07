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В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 7 листопада 2023, 14:10
В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС
ВІКТОР ОРБАН. ФОТО З FACEBOOK

Політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що поки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти, Будапешт буде блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Джерело: політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан в інтерв’ю нідерландській телерадіокомпанії NOS, "Європейська правда"

Деталі: "Угорщина завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом", – сказав він, додавши однак, що більш жорсткий мовний закон все змінив.

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"Ми блокуватимемо доти, доки проблема не буде вирішена", – заявив Орбан, відповідаючи на питання, чи Угорщина блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС.

"Нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним", – заявив Орбан. Він має на увазі нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує меншини, а не лише угорську, отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою. Таким чином, діти, які ростуть в угорськомовних сім'ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні, занепокоєні в Угорщині.

"Ми не можемо з цим змиритися", – заявив Балаш Орбан.

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"Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу", – наголосив він.

За даними "Радіо Свобода", Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Водночас інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

Cеред не повністю виконаних критеріїв – реформи законодавства щодо нацменшин.

За даними Bloomberg, Єврокомісія, швидше за все, рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх 7 критеріїв.

Теми: УгорщинаЄСУкраїна
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