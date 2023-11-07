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5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 7 листопада 2023, 14:43
5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
Нідерланди відправили кілька літаків F-16 до Румунії, defensie.nl

У Міноборони Нідерландів заявили, що п’ять нідерландських винищувачів F-16 зараз перебувають на шляху до Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення оборонного відомства Нідерландів

Деталі: Літаки призначені для підготовки румунських та українських пілотів. 

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Нідерланди виступили з ініціативою створення EFTC і надають для нього від 12 до 18 літаків F-16. Винищувачі залишаються власністю Нідерландів.

У Міноборони нагадали, що Нідерланди разом із Данією та за підтримки США відповідають за координацію європейських зусиль з надання Україні винищувачів F-16.

F-16 із Нідерландів
F-16 із Нідерландів
defensie.nl

Раніше було оголошено, що компанія Lockheed Martin забезпечить підготовку і технічне обслуговування літаків.

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"Навчальний центр в Румунії спочатку використовує літак для підвищення кваліфікації найнятих інструкторів F-16. Після цього розпочнеться підготовка пілотів. Польоти здійснюються лише в повітряному просторі НАТО", – йдеться у повідомленні.

Незабаром відбудеться урочисте відкриття навчального центру, анонсували в Міноборони Нідерландів.

Цьому передувало: Наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16. 

У Пентагоні заявили, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати п’ять місяців або довше, залежно від швидкості прогресу.

Теми: винищувачіНідерландиРумуніядопомога Україні
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