5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів

Нідерланди відправили кілька літаків F-16 до Румунії, defensie.nl

У Міноборони Нідерландів заявили, що п’ять нідерландських винищувачів F-16 зараз перебувають на шляху до Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення оборонного відомства Нідерландів

Деталі: Літаки призначені для підготовки румунських та українських пілотів.

Реклама:

Нідерланди виступили з ініціативою створення EFTC і надають для нього від 12 до 18 літаків F-16. Винищувачі залишаються власністю Нідерландів.

У Міноборони нагадали, що Нідерланди разом із Данією та за підтримки США відповідають за координацію європейських зусиль з надання Україні винищувачів F-16.

Раніше було оголошено, що компанія Lockheed Martin забезпечить підготовку і технічне обслуговування літаків.

ВІДЕО ДНЯ

"Навчальний центр в Румунії спочатку використовує літак для підвищення кваліфікації найнятих інструкторів F-16. Після цього розпочнеться підготовка пілотів. Польоти здійснюються лише в повітряному просторі НАТО", – йдеться у повідомленні.

Незабаром відбудеться урочисте відкриття навчального центру, анонсували в Міноборони Нідерландів.

Цьому передувало: Наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.

У Пентагоні заявили, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати п’ять місяців або довше, залежно від швидкості прогресу.