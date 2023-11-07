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ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 7 листопада 2023, 14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
Фото: Getty Images

Єврокомісія, швидше за все, рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх 7 критеріїв, пов'язаних з наданням кандидатського статусу. Очікують, що результат буде позитивним для Києва, але з додатковими умовами.

Джерело: Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, у вівторок Єврокомісія збереться на засідання, щоб остаточно ухвалити рішення про те, чи рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України.

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Очікують, що результат буде позитивним для Києва, але з додатковими умовами.

За даними агентства, Європейська комісія, ймовірно, рекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною після того, як вона завершить реформи та втілить кроки щодо законодавства стосовно нацменшин, боротьби з корупцією, а також деолігархізації та лобіювання.

Втім, зазначили джерела, остаточне формулювання висновку Єврокомісії ще не є затвердженим.

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Раніше "Радіо Свобода" повідомляла, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Водночас інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

Зокрема, завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією. Щодо обмеження надмірного впливу олігархів, у ЄК вважають, що "Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів". У частині реформи законодавства щодо нацменшин ЄК вказує, що виконані не всі з рекомендацій Венеційської комісії..

За неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Напередодні стало відомо, що Європейський Союз, імовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але з певними умовами.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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