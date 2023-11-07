В Україні відкриють новий табір для російських полонених

В Україні найближчим часом відкриють новий табір для утримання військовополонених.

Джерело: проект "Хочу жить" у соцмережах

Дослівно: "Через велику кількість російських військовополонених, найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим ведуться роботи з підготовки до запуску ще одного табору.

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Збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, погіршенням мотивації російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною".

Деталі: Повідомляється, що умови в новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права.

Проєкт запевняє, що російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом представників Міжнародного комітету Червоного хреста. Сам табір розташований у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

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Дослівно: "Утримання військовополонених буде виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм.

Тоді як російська сторона, приміром, утримує українських військових у звичайних в'язницях і виправних колоніях разом з ув'язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого".