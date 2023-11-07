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Прем'єр Португалії подав у відставку через корупційний скандал щодо видобутку літію

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 7 листопада 2023, 17:08
Прем'єр Португалії подав у відставку через корупційний скандал щодо видобутку літію
Антоніу Кошта, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав президенту країни прохання про відставку у зв’язку з розслідуванням порушень, які могли бути допущені при наданні концесії на розробку літієвих родовищ та проєктів "зеленого" водню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Publico

Пряма мова: "Я попросив президента Республіки про відставку".

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Деталі: Повідомляється, що в рамках розслідування пройшла серія обшуків у резиденції як самого прем’єра, так і інших міністерствах.

За даними прокуратури, стосовно Кошти буде проведено незалежне розслідування Верховним судом – найвищою судовою інстанцією, яка має повноваження проводити розслідування у справах найвищих посадових осіб держави.

У відомстві зазначили, що в ході розслідування щодо членів уряду та бізнесменів, причетних до справи, пов'язаної з видобутком літію в Монталегре, "стало відомо про використання підозрюваними імені та авторитету прем'єр-міністра, а також про його втручання з метою розблокування процедур у вищезгаданому контексті", інформує CNN Portugal.

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Йдеться про угоду, яка гарантувала компанії Lusorecursos експлуатацію літієвої шахти в Монталегре. Справа пов'язана з підозрами в корупції на користь Lusorecursos в процесі присудження контракту на розробку родовища.

Що було раніше:

  • Перед цим у Португалії пройшли обшуки в резиденції прем'єр-міністра Антоніу Кошти та двох міністерствах в межах розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню.
  • Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.

Теми: Португаліякорупціявідставка
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