Прем'єр Португалії подав у відставку через корупційний скандал щодо видобутку літію

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав президенту країни прохання про відставку у зв’язку з розслідуванням порушень, які могли бути допущені при наданні концесії на розробку літієвих родовищ та проєктів "зеленого" водню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Publico

Пряма мова: "Я попросив президента Республіки про відставку".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що в рамках розслідування пройшла серія обшуків у резиденції як самого прем’єра, так і інших міністерствах.

За даними прокуратури, стосовно Кошти буде проведено незалежне розслідування Верховним судом – найвищою судовою інстанцією, яка має повноваження проводити розслідування у справах найвищих посадових осіб держави.

У відомстві зазначили, що в ході розслідування щодо членів уряду та бізнесменів, причетних до справи, пов'язаної з видобутком літію в Монталегре, "стало відомо про використання підозрюваними імені та авторитету прем'єр-міністра, а також про його втручання з метою розблокування процедур у вищезгаданому контексті", інформує CNN Portugal.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про угоду, яка гарантувала компанії Lusorecursos експлуатацію літієвої шахти в Монталегре. Справа пов'язана з підозрами в корупції на користь Lusorecursos в процесі присудження контракту на розробку родовища.

Що було раніше: