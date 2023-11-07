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31-річна жінка поранена через обстріл Нікополя

Тетяна ОлійникВівторок, 7 листопада 2023, 18:45
31-річна жінка поранена через обстріл Нікополя
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 7 листопада. Фото - Telegram Сергія Лисака

Росіяни 7 листопада обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині з артилерії та запустили 3 дрони-камікадзе, постраждала 31-річна жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "В районному центрі поранена 31-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

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Пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, 2 авто. А ще – газогони, лінії електропередач та 5 сонячних панелей".

Деталі: Під удар потрапила також Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт.

Теми: НікопольобстрілДніпропетровська область
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