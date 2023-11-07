Данія надає понад 40 млн євро на відбудову України, зокрема на опалення у Миколаєві

Данія виділяє Україні пакет допомоги обсягом 40,2 млн євро на потреби відбудови, у тому числі на забезпечення опалення у Миколаєві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на уряд Данії

Деталі: Пакет допомоги на 40,2 млн євро оголосили на засіданні Керівного комітету партнерства Миколаїв-Миколаївська область-Данія, у якому брали участь міністр співпраці у сфері розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Ден Йоргенсен, а з українського боку – віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков.

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Кошти підуть, серед іншого, на 20 мобільних опалювальних бойлерів для Миколаєва, а також ремонт його централізованої системи опалення.

Крім того, частина коштів виділяється на проєкти Європейського інвестиційного банку для критичної соціальної інфракструктури в Україні, розвиток співпраці між українськими й данськими містами, а також роботу неурядових організацій з Данії, які реалізують проєкти у регіоні з підтримки українського громадянського суспільства та відбудови важливої інфраструктури.

Нагадаємо, з жовтня у Миколаєві запрацювало нове представництво Данії, яка взяла на себе патронат за відбудовою цього регіону.

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Данія та Миколаївська область уклали меморандум про відбудову у березні цього року.

Наприкінці жовтня Данія оголосила новий пакет військової допомоги для України на суму 3,7 млрд данських крон (близько 520 млн доларів) з танками, БМП і боєприпасами.